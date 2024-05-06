Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de yaşanan gerilimle ilgili 1 Mayıs ruhuna gölge düşürüldüğünü belirterek "Marjinal odaklara malzeme verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Samimi çağrımıza rağmen Saraçhane'deki görüntüler 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmüş, siyaset ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara malzeme verilmiştir. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polislerimizi kutluyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum."