Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saraçhane'deki görüntülerin 1 Mayıs ruhuna gölge düşürdüğünü ve marjinal odaklara malzeme verildiğini ifade etti. Erdoğan, tüm işçilere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti ve şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polisleri kutladığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de yaşanan gerilimle ilgili 1 Mayıs ruhuna gölge düşürüldüğünü belirterek "Marjinal odaklara malzeme verilmiştir." ifadelerini kullandı.
"Samimi çağrımıza rağmen Saraçhane'deki görüntüler 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmüş, siyaset ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara malzeme verilmiştir. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polislerimizi kutluyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum."