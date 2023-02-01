Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın "Yeter Söz Milletindir" sloganını kullanmasına sert tepki: Bunun adı hırsızlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. Millet İttifakı'nın "Yeter Söz Milletindir" sloganını kullanmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı Masa'ya sert sözlerle yüklendi.

Astıkları Adnan Menderes'in sloganını kullandıklarını söyleyen Erdoğan, "Bunlarda utanma diye bir şey yok. Astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Adnan Menderes'in partisi 'Yeter söz milletin' sloganını, CHP'nin tek parti faşizmine karşı yapmıştı. Bu söz millet iradesini sembolize ediyor. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanabilir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti'dir. Bu slogana çökmeye çalışıyorlar. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin. Bunlar bir defa milli değil. Milli olmayan bu sözü kullanamaz. Benim milletim sana inanmaz. Siz gayrımillisiniz. Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i idam ettiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Şimdi de Batı'dan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine bugün 'Yeter' diyoruz. Ama hizmet söz konusu olduğunda, eser söz konusu olduğunda 'yetmez' diyoruz.