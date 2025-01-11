Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Hatimoğulları'ndan yeni süreç açıklaması: Kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki yangında ünlülerin zarar gören lüks evlerinin fiyatları ortaya çıktı

İşte ABD'deki yangında kül olan o evlerin dudak uçuklatan fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Terörün bitmesi için bir umut doğdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa Olağan İl Kongresi'nde "Terörün bitmesi için bir umut doğdu' ifadesini kullandı. Erdoğan, ayrıca 'Siyasette gelişen bu atmosferi çok kıymetli buluyoruz. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinden üçüncü bir yol yok" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili konuşan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"Terörün bitmesi için bir umut doğdu" diyen Erdoğan, "Siyasette gelişen bu atmosferi çok kıymetli buluyoruz. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinden üçüncü bir yol yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kızma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir milletiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 85 milyonun hepsine adil hizmet götüren partidir.

"KARDEŞLİĞİMİZE TERS DÜŞEN HER ŞEYİ ELİMİZİN TERSİYLE İTTİK"

Biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla harekete geçireceğiz dedik. Yasakların değil özgürlüklerin olduğu bir Türkiye'yi biz inşa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, etkin kökenine bakmadık. Biz her zaman birleştirici, bütünleştirici olduk. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize ters düşen her şeyi elimizin tersiyle ittik.

"KARDEŞLİĞİ SAVUNDUK, KARDEŞLİĞİ SAVUNACAĞIZ"

Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı. Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz.

"KİMLİK SİYASETİ YAPANLARI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Sırf 3-5 oy daha fazla oy alabilmek uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını umarım unutmadınız. Kimlik siyasetinin en pervasız biçimine sığınanları hiçbirimiz unutmadık, unutmayacağız. Karşımızda kaybettikleri 13 seçime rağmen yenildiklerini kabullenip köşelerine çekilmeyi bilmiyorlar. Türk siyasetinde artık hiçbir karşılıklarının olmadıklarını, ne düşündüklerini artık kimsenin umursamadığını bir türlü anlamıyorlar. Atalarımızın güzel bir sözü var; Cahil ile sohbet zordur bilene, çünkü cahil ne gelirse söyler diline.

Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Köken üzerinden insanımızın bölünmesini reddediyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan, kimseyi kırmadan, dökmeden 85 milyonu aynı ortak payda içinde birleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için koşturuyoruz."

"HEPİMİZ AYNI GELECEĞİN İNSANLARIYIZ"

Sırf Türkiye'ye zarar veriyor diye terör örgütlerini besleyenler Şanlıurfa'nın Şam'ın nereden geldiğini bilmiyorlar. Şanlıurfa nereden geldiğini iyi bilir. Şanlıurfa bugüne kadar bölgesindeki adaletsizliğe sessiz kalmadıysa bugün de kalmayacaklardır. Baas mezaliminin bitmesine sevinemeyenler bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, komşuları olarak bizim de zaferimizdir. Hepimiz aynı geleceğin evlatlarıyız.

40 yıldır bölücü terör örgütü üzerinden kirli oyun kurdular. Kardeşlerim bu kirli oyunun artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin işi bitmiştir. Bölücü terör örgütü bu topraklara kandan, acıdan başka bir şey getirmedi. Ayrımcılıktan, ırkçılıktan başka bir şey getirmedi.

"ÜÇÜN YOL YOKTUR"

Şunu çok açık söylemek isterim, terörle varılabilecek hiçbir şey yoktur. Şiddetle elde edilebilecek hiçbir şey yoktur. Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür, bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında hiçbir seçeneği kalmamıştır. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol yoktur. Artık terör ülkemizin etrafından çekilsin istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Terörün bitmesi için bir umut doğdu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
img

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
img

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAlper:

Yav , yeter kabadayı Soluganlarinizdan Kürtler korkmaz, Sizin Soylu ve Çiler hergün aynısını söylüyordu!

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUlas Toplar:

Apo'yu hapisten cikardığıızda terör bitmiş mi olacak

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Samimiyetine inanmak çok zor. Aynısını bir sefer daha denediniz sonuç fiyasko oldu. Lütfen milleti kandırmayalım. Şimdiye kadar Şehit olan askerlerimizide unutmayalım bu yolda o kadar şehit verdikki bunu hiç bir zaman Türk milleti unutmayacaktır.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalatyalı:

Kendi şahsi çıkarı on planda olanlar bu işi beceremez ve yeni acılar yasatirlar. Gördük geçmişteki açılımları ve sonuçlarını. Yapsa belki bahçeli yapar.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Aydemir:

bu sefer kandırıldık diyen halk olucak

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Selahattin Demirtaş'a selam gönderenler üzerinden siyaset yapanlar, İmralı canisi ve Kandil üzerinden oy devşirenler ne değişti. DEM ile işbirliği yapıp Anayasa değişikliği ile bir dönem daha koltukta kalma hesapları yapıyor. Vatan bunların umurunda değil.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWalter white:

Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Size inanan güvenen itibar edenler sizden daha de zavallı durumdalar.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat:

Apoyu çikartmak için tabiki bunu söyleyecek yoksa koyunları buna nasıl inansın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

Burası CHPKK lı troller ile dolmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Maalesef samimi değilsiniz, maalesef bütün bunları bir kere daha seçmek için yapıyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Gol ofsayta takıldı, tempo inanılmaz

Gol ofsayta takıldı, tempo inanılmaz
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri...
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.