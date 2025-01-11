Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Terörün bitmesi için bir umut doğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili konuşan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"Terörün bitmesi için bir umut doğdu" diyen Erdoğan, "Siyasette gelişen bu atmosferi çok kıymetli buluyoruz. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinden üçüncü bir yol yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kızma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir milletiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 85 milyonun hepsine adil hizmet götüren partidir.

"KARDEŞLİĞİMİZE TERS DÜŞEN HER ŞEYİ ELİMİZİN TERSİYLE İTTİK"

Biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla harekete geçireceğiz dedik. Yasakların değil özgürlüklerin olduğu bir Türkiye'yi biz inşa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, etkin kökenine bakmadık. Biz her zaman birleştirici, bütünleştirici olduk. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize ters düşen her şeyi elimizin tersiyle ittik.

"KARDEŞLİĞİ SAVUNDUK, KARDEŞLİĞİ SAVUNACAĞIZ"

Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı. Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz.

"KİMLİK SİYASETİ YAPANLARI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Sırf 3-5 oy daha fazla oy alabilmek uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını umarım unutmadınız. Kimlik siyasetinin en pervasız biçimine sığınanları hiçbirimiz unutmadık, unutmayacağız. Karşımızda kaybettikleri 13 seçime rağmen yenildiklerini kabullenip köşelerine çekilmeyi bilmiyorlar. Türk siyasetinde artık hiçbir karşılıklarının olmadıklarını, ne düşündüklerini artık kimsenin umursamadığını bir türlü anlamıyorlar. Atalarımızın güzel bir sözü var; Cahil ile sohbet zordur bilene, çünkü cahil ne gelirse söyler diline.

Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Köken üzerinden insanımızın bölünmesini reddediyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan, kimseyi kırmadan, dökmeden 85 milyonu aynı ortak payda içinde birleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için koşturuyoruz."

"HEPİMİZ AYNI GELECEĞİN İNSANLARIYIZ"

Sırf Türkiye'ye zarar veriyor diye terör örgütlerini besleyenler Şanlıurfa'nın Şam'ın nereden geldiğini bilmiyorlar. Şanlıurfa nereden geldiğini iyi bilir. Şanlıurfa bugüne kadar bölgesindeki adaletsizliğe sessiz kalmadıysa bugün de kalmayacaklardır. Baas mezaliminin bitmesine sevinemeyenler bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, komşuları olarak bizim de zaferimizdir. Hepimiz aynı geleceğin evlatlarıyız.

40 yıldır bölücü terör örgütü üzerinden kirli oyun kurdular. Kardeşlerim bu kirli oyunun artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin işi bitmiştir. Bölücü terör örgütü bu topraklara kandan, acıdan başka bir şey getirmedi. Ayrımcılıktan, ırkçılıktan başka bir şey getirmedi.

"ÜÇÜN YOL YOKTUR"

Şunu çok açık söylemek isterim, terörle varılabilecek hiçbir şey yoktur. Şiddetle elde edilebilecek hiçbir şey yoktur. Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür, bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında hiçbir seçeneği kalmamıştır. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol yoktur. Artık terör ülkemizin etrafından çekilsin istiyoruz."