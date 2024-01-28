Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Derdi, sessiz sedasız koltuğuna geri dönmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi de ihmal etmedi.

"CEHALET DOLU SÖZLERLE BİZE SATAŞMAYA ÇALIŞIYOR"

İlçe belediye başkan adaylarını açıklamadan önce bir konuşma yapan Erdoğan, CHP'ye eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "CHP'nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar.

CHP'nin eski genel başkanının derdi sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmektir. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin kavgalarının içinde olsunlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Onlar kavgalarının içinde boğulup gitsinler biz eser siyasetiyle milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz." dedi.

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