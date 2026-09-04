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Erdoğan, Meloni'yi rekor ünvanı için tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti’nin ‘en uzun süre görevde kalan başbakanı’ ünvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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