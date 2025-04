Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk 'cuntacı' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'yi; seçimden, rakibinden, milletten korkan bir cunta yönetmektedir" demişti. Özel'in bu sözleri iktidarın tepkisini çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Erdoğan, CHP lideri Özel'e 'cunta' sözleri gerekçesiyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Bu gelişmelerin ardından CErdoğan, AK Parti grup toplantısında da bu sözlere yanıt verdi. Erdoğan, "1950'den bu yana cuntalardan medet umuyorsunuz. CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir" dedi.

GEÇMİŞTEN ÖRNEKLER VERDİ

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Aslında hiç cevap vermeye değmez ama gençler bunları bilsin. Gençler, CHP'nin tarihini öğrensin. Ne diyor Özgür Bey? CHP diyor, istese tek parti olarak devam edecekken demokratik seçimlerle ülkeyi tanıştıran parti CHP. Lütuf buyurdunuz. Ardından haddini daha da aşarak bizi cuntacılıkla itham ediyor.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim, sevgili gençler, buraya özellikle sizin için dikkat çekiyorum. CHP'nin ikinci Genel Başkanı malum, İsmet İnönü. Koltuğu çok severdi. CHP'deki koltuğunu 1972 yılında, 88 yaşındayken, o da isteyerek değil, Bülent Ecevit karşısında kaybedince bıraktı. 1930 yılında ilk çok partili siyaset denemesinde koltuğu öyle bir sallandı ki, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda üç ay tahammül edebildi, sonra o partiyi kapattırdı. 1946'da kendi isteğiyle değil, gönüllü olarak değil, bakın altını çizerek söylüyorum, yoğun uluslararası baskılar nedeniyle çok partili hayata geçmek zorunda kaldı. Buna mecburdu. Başka çaresi, başka yolu yoktu. Şimdi o mecburiyeti sanki lütufmuş gibi kibirle milletin yüzüne vuruyorlar.

1950'de Türkiye'deki ilk şeffaf seçimde CHP iktidardan uzaklaştırıldı ve o günden bugüne tek başına iktidara gelemedi. Peki CHP iktidara gelemeyince, sandıktan çıkamayınca ne yaptı? 27 Mayıs cuntasının taşlarını döşedi. CHP ülkenin ayarlarını öyle bozdu ki, 1961, 62, 63, 69, 1971 yıllarında cunta girişimleri oldu. 12 Mart muhtırasını alkışladılar, 27 Aralık 1979 muhtırasına ve 12 Eylül cuntasına giden yolu açtılar, 28 Şubat darbesine alenen alkış tuttular, bizim yırtıp çöpe attığımız 27 Nisan bildirisinin arkasında durdular. Sokaklara çıkıp "Ordu göreve!" diye gösteriler yaptılar. 17-25 Aralık darbe girişiminin, Gezi kalkışmasının aktörü oldular. 15 Temmuz'da tankların önünden kaçıp televizyon karşısında keyifle kahvelerini yudumladılar.

Türkiye'deki her darbenin, her darbe girişiminin, her muhtıranın, her cuntanın taşlarını döşediler, davetiyesini yazdılar, arkasında durdular, alkışladılar, darbecilerin sırtını sıvazladılar.

"CHP DEMEK CUNTA DEMEK"

CHP Genel Başkanı'na kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. CHP Genel Başkanı'na, şayet biraz cesareti varsa, vesayet lekeleriyle adeta katrana dönmüş kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Sayın Özel, 1950'den bu yana sandıkta yoksunuz. Millet size yetki vermiyor ve siz 1950'den bu yana cuntalardan medet umuyorsunuz. Denklem gayet basit: CHP demek cunta demektir. Cunta demek CHP demektir.

CHP sadece yolsuzluğun değil, aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Bakın açık ve net ifade ediyorum: Eğer o hakaret ettikleri, o tehdit savurdukları bağımsız yargı olmasaydı, şu anda bile CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Siz yatın kalkın yargıya dua edin ki sizi kendi içinizden çıkan cuntadan onlar kurtardı.