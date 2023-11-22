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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İBB adayı kim olacak?" sorusuna yanıt

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" diye soruldu. Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" dedi. "İstanbul'da eski bir bakan mı göreceğiz acaba?" sorusuna ise Erdoğan "En uygun olanı göreceksiniz" diye şeklinde cevap verdi.