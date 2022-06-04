Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerdeki randevu kriziyle ilgili açıklama: Çözüm için adımlar atmaya başladık - Haberler

Ak Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otele gitti. 3 gün sürecek kampta dış politikadan ekonomiye kadar birçok başlık ele alınacak. 3600 ek gösterge, fahiş kira artışları ve maaşlarda enflasyon farkı, yine kampta konuşulacaklar arasında olacak.

"ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ HİZMETLER ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Salgın nedeniyle 2 senedir yapılamayan toplantıya, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan da katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, "Türkiye'nin zorlu süreçte sergilediği dirençli duruş, 20 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi 4 temel unsur üzerinde yükselteceğiz dedik. Sizlerle 20 yılda ülkemize kazandırdığımızı asırlık eserlerin bilançosunu çok kısa şekilde paylaşacağım. Eğitim bütçemizi 10.3 milyar liradan, 273.4 milyar liraya çıkardık. 526 bin öğretmen varken, biz bugüne kadar 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık. 2003 yılından beri 4 milyar ders kitabını ücretsiz verdik. Ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz." dedi.

RANDEVU KRİZİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son aylarda vatandaşların hastanelerden randevu bulamamasından dolayı şikayetlerin arttığını belirtti. Erdoğan, "Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı. Süratle çözüm için adımlar atmaya başladık." dedi.