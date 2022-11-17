Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad'la görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt: Sil baştan yapabiliriz

G20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Görüşme için seçim sonrasını işaret eden Erdoğan, "Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Zirvesi sonunda gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mültecilerle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından en çok merak edilen konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşüp görüşmeyeceğiydi. Erdoğan bu soruya dikkat çeken bir çıkışla yanıt verdi.

SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ

"Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz" diyen Erdoğan, "Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ŞU AN ALT DÜZEYDE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Erdoğan daha önce de, "Suriye devlet başkanı ile bir görüşme olması mümkün mü?" sorusuna "Mümkün değildir ifadesini kullanmam, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor" yanıtını vermişti.