Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milletvekillerini bir araya topluyor; davete ilk yanıt Arınç'tan geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin kuruluşunda bir araya geldiği isimlerle tekrar görüşeceğini açıkladı.

"ESKİ VEKİLLERLE BİR ARAYA GELECEĞİM"

Erdoğan'ın "Önümüzdeki Kasım ayında partimiz 21. yaşını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. Salı günü vekillerle yaptığımız sohbet toplantısının 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Pazartesi MYK'yı topluyor ardından eski dönem vekillerimizle bir yemekli toplantıda bir araya geliyoruz" dedi.

ARINÇ: BANA DAVET GELDİ, KATILACAĞIM

Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra tüm gözler toplantıya hangi isimlerin çağrılacağına çevrildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisinin de davet aldığını ifade etti. Arınç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Evet davet geldi. Genel sekreterimiz aradı pazartesi günü 18.30'da davet etti. Kısmet olursa gideceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Bülent Arınç

"GİTMEMEK OLMAZ"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etme sürecine de değinen Arınç, "O çok oldu. Ondan sonra da görüştük. O işler ayrı. Böyle bir davet olunca gitmemek olmaz. Yeri zamanı geldiğinde her şeyi konuşuruz ama usulüne göre. Pazartesi davet var. İnşallah gideceğiz." şeklinde konuştu.