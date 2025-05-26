Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net
Haber Videosu

Görevini kötüye kullanan kamu çalışanı ve idarecilerine karşı müsamaha gösterilmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız" dedi.

Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KOLTUĞUNDAN GÜÇ DEVŞİREREK..."

Görevini kötüye kullanan kamu çalışanı ve idarecilerine karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Mevki, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet hizmetindeki her kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar milletin emanetidir bize. Asıl olan milletin duasını alabilmektir. Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz. devlet demek düzen intizam demektir. Devlet demek vatandaşa hizmet eden mekanizmadır. İşlemin yasalara uygun olması etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Milletimizin tek bir ferdinin bile hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin burada azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hukuka, etik anlayışa uyan her bir kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri vardır" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Tüm kamu görevlilerimizin etik haftasını tebrik ediyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. 2 güzide kurmumuz arasında imzalanan eğitim ve farkındalık faailiyetlerinin düzenlemesiyle bu protokol önemli bir rol üstlenecek. Protokolun kurumlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

"KARŞIMIZA 2 GERÇEKLİK ÇIKIYOR"

Bu protokol kamuda etik bilinci için önemli rol üstlenecektir. 2004 yılında etik değerlerini artırmak için kurduğumuz kurul, son dönemde etkin işler icra ediyor. Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü geçmişe sahiptir. Karşımıza iki gerçeklik çıkmakta, ilki atalarımızın kurucu irade ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. En ümitsiz zamanlarda bile ecdadımız yeni devletler kurmuştur. Bu gelenek milletimiz yeniden toparlanmada ne denli mahir olduğunu ortaya koymakta. İkincisi ize insani merkeze alan yaklaşımdır. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur.

Devlet hizmetinde her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler yetkiler bize milletin emanetidir. Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz.

"MİLLETİMİZİN HAKKININ ÇİĞNENMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Devlette de toplumda da nizamı da yasalarla beraber vicdan sağlar. Kimsenın mevzuattaki boşluklardan faydalanarak milletimizin tek bir ferdinin bile hakkını çiğnemesine müsaade etmeyiz. İnsan odaklı bir devlet yönetimini önceleyen bir idare açısından etik kurallar bir kanun kadar önemlidir.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize yıllarca kan kusturdu. İktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştık.

"KAMUDA VERİMLİLİĞİ ARTIRDIK"

Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle, kamuda verimliliği artırdık. Bilgi edinme yollarını genişlettik. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız Beyaz Masa uygulamasının daha modernini CİMER'le tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk.

"AYNI AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak millet iradesi önündeki engelleri kaldırdık. Temsilde adaleti, yönetimde istikarı hakim kıldık. Bundan sonra da aynı azimle çalışmaya milletimize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Baba-oğul cinayeti böyle aydınlatıldı! Baz istasyonu kayıt almasın diye bakın ne yapmışlar

Çifte cinayet böyle aydınlatıldı! Baz istasyonu kayıt almasın diye...
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.