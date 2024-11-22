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İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li vekiller tarafından Bakan Yerlikaya'nın komisyon görüşmelerine alınmamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Komisyon basarak terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin yanılgı içindedir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. CHP'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve kent uzlaşısı dediği ittifak CHP'yi zehirlemektedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyetin salona girişine CHP'li vekiller tarafından engellemesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET SEVİNCİMİZE ORTAK OLMADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm projeleri hayata geçirirken, tüm adımları atarken yanlarında milletten başka kimseyi bulamadıklarını belirterek, "Enerjide Türkiye gerçekten tarih yazarken halkımız bundan sevinç duydu, istifade etti. Hayatı pek çok alanda kolaylaştı. Ama muhalefet bu sevinci ve gururu paylaşmaya, buna destek olmaya ne yazık ki yanaşmadı. Nükleer enerjiymiş, doğal gaz keşfiymiş, yeni boru hatlarıymış, doğal gaz depolamaymış, petrol kuyularıymış, maalesef bunların hiç biri muhalefetin gündeminde olmadı. Hidroelektrik santrallerimizden, nükleer enerji tesislerimize, madenlerimizin kullanılmasından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarımıza kadar hiçbir gayretimiz de hükümetimize destek vermedi. Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerimizi, bölgedeki rakiplerimizi söylemleriyle eleştiri yağmuruna tuttular. Karadeniz'deki keşfimize her seçim öncesinde doğal gaz buluyorlar diyerek çamur attılar. Gabar'daki petrol keşfimize, adeta gölge düşürmek amacıyla akla ziyan argümanlar öne sürdüler. Türkiye'nin Somali'de, Libya'da ne işi var cümlesi bu süreçte muhalefetten en sık duyduğumuz eleştirilerden biriydi.

"AKTÖRLER DEĞİŞTİ AMA CHP'NİN KARIN AĞRISI DEĞİŞMEDİ"

22 yıl boyunca aktörler değişti, genel başkanlar değişti ama muhalefetin bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi. Şimdi çıkmışlar bizi çarşıya pazara davet ediyor. Biz çarşıdan pazardan gelirken siz gidiyordunuz. Biz siyasi parti olarak çarşıda, pazarda, sokakta muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde zaten varız. Halkımızla olan gönül bağımızı bugüne kadar hiçbir zaman koparmadık. Bundan sonra da koparmayız. Burada cevabı verilmesi gereken asıl sorular şunlardır. CHP, Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin bir kez olsun ziyaret edemedi? Sayın Özel, Filyos'taki doğal gaz tesisimizi ziyaret etme zahmetinde bulunmadı. Akkuyu santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından, enerji arz güvenliğimize nasıl bir fayda sağladığından acaba Sayın Özel'in haberi var mı? CHP'li yöneticilerin ülkemizin enerji yatırımlarıyla ilgili kayıtsızlığının, daha doğrusu bir türlü geçemeyen hazımsızlığının gerçek sebebi nedir? Sayın Özgür Özel, bizi hiçbir yerlere davet etmek yerine önce kendisi Türkiye'nin enerji yatırımlarını bir tanısın. Buraları ziyaret etsin. Fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmaya gayret etsin. Yoksa halka söylediklerinin hiçbir anlamı olmaz ve olmayacaktır" dedi.

"KENT UZLAŞISI CHP'Yİ ENFEKTE ETMEKTE"

Kendilerini muhalefetten gelen her türlü yapıcı eleştiriye açık olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız bundan sonra da samimiyiz. Laf olsun torba dolsun siyasetine de asla prim vermiyoruz. Gazi meclisimizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsahamamız yoktur. Komisyon basarak yetkisi dahi olmadıkları komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedeler derin bir yanılgı içindedir. Biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. Daha önce de dile getirdim, bugün tekrar vurguluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşısı dediği ittifak CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir. CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, CHP'li vekiller tarafından salona alınmamıştı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'liler, 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız' diyerek salon kapısına adeta barikat kurarak Bakan Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişine engel olmuştu. O anlarda vekiller arasında arbede çıkmış Bakan Yerlikaya, o arbedenin tam ortasında kalmıştı. Korumalarla CHP engelini yarıp geçen Yerlikaya ve beraberindekiler salona girmişti. O anlarda Bakan Yerlikaya ve CHP'li vekiller arasında arbede yaşamıştı.

İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Cumhurbaşkanı sonuna kadar haklı konuşmuş ister sevelim ister sevmeyelim.

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Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Reis bunlara zamanında çok had bildirip ayar verirdi, belli ki yine o dilden anlıyorlar. şu şartlarda bile İçişleri bakanına tavırlarına bak, bide bunların ülkeyi yönettiğini hayâl dahi etmek istemiyorum.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıFree Palestine:

"Kent uzlaşısı" vb.sol-sosyalist söylemlerle CHP hiçbir zaman seçmene tam olarak aradığı güveni veremedi, veremez de!

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme40
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

CHP ile teröristleri bir aradaymis gibi görenler,kendilerinin hain apoyu serbest bırakmaya düsündüklerini unutmuşlar..

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Türkiye de sıra dışı hergün birşeyler yaşanıyor ama sorgulamak suçmuş

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Sen ne diyon. A. Q. Oglu

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Haber Yorumlarımasteng aston:

He tmmmm

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Haber Yorumlarıali Kacak:

CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir reisin bir an önce bunlara dur demesi lazım

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Haber Yorumlarısdsfs dfsa:

22 senedir bir defa bile akp ampülüne oy basmadım lakin bu seçim CHP iktidar olur diye düşünüyordum ki... Bu pkaka sevdalılarına yakınlıkları ve böyle hadsiz davranışları kendilerini bitirmesi demektir olan bu

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Haber Yorumlarıdüşünen adam:

bıktık sizin tartışmalarınızdan bu gerginlik son bulmalı

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