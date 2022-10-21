Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çelebi'ye verdiği çocuk talimatıyla ilgili eleştirilere yanıt

Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti rozeti taktığı sırada Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile aralarında geçen çocuk diyaloğuyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Gazetecinin "Kürtlere yönelik söylediğiniz iddia edildi. Kürtleri mi kastettiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. " dedi.

CHP'den milletvekili seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak bu partiden de istifa eden Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı. Meclis'teki partisinin grup toplantısına Çelebi'nin rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o esnada yaptığı çocuk tavsiyesi bazı kesimler tarafından sert bir dille eleştirildi.

O GÜN NE OLDU?

Kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, Çelebi'nin elini sıktı ve "Senin çocuk kaç tane?" diye sordu. Çelebi ise "Bir tane efendim" şeklinde yanıt verdi. Çelebi daha sonra yanında bulunan eşini işaret ederek "Doktora yapıyor, kariyer" dedi. Erdoğan ise "Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım" dedi. Çelebi'nin eşine yaşını soran ve "46" yanıtını alan Erdoğan, "Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Gazetecinin, "Birisi İzmir Milletvekilli Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılım töreninde çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Buradaki bir ifadeniz üzerinden HDP, CHP, Gelecek, Deva gibi partiler bunu istismar ettiler, 'Kürtlere yönelik söyledi' dediler. Kürtleri mi orada kastettiniz?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"ONLARIN İSTİSMARI BİTMEZ"

"Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok."