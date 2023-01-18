Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar'ı hedef alan Babacan'a tepki: Sen git çocuk bezi sat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a "Sen rekabet nedir bilir misin? Senin işin değil bu. Sen git çocuk bezi sat. 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı" sözleriyle tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda firmaya devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" şeklinde konuşmuştu.

ERDOĞAN'DAN BABACAN'IN BAYKAR ÇIKIŞINA SERT TEPKİ

Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözleri özellikle iktidarın büyük tepkisini çekerken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti'nin grup toplantısında bu konuya değindi.

"YUNANİSTAN'IN SIZLANMASINI NORMAL GÖRÜYORUM"

Babacan'a sert sözlerle yüklenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir.

"15 SENE YANIMDA BULUNDU AMA BENDEN BİR ŞEY ALAMADI"

Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zamanki başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun başka örneği yok. O vakıftaki yöneticiler bunu nasıl izah edeceksiniz.

"ÜNİVERSİTEYİ BUNLARIN YOLSUZLUKLARI SEBEBİYLE ALDIK"

Mülk edinme hakkı yok. Ama bunlar bunu yaptı. Biz de bu üniversiteyi bunların bu yolsuzlukları sebebiyle aldık devletimize mal ettik. Devletimizin Marmara Üniversitesi'nin mülkü olarak hizmete devam ediyor. Verdiğimiz imkanlar çok çok daha iyi. Biz bu milletin evlatlarına yakışan eserler inşa ediyoruz sen ne yapıyorsun onu söyle?"