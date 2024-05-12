Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya "İsrail" tepkisi: AB teslimiyet içinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail işgali altındaki Filistin'e destek açıklaması yaparak Batı'ya yüklendi. Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin ateşkes çağrısı yapamayacak kadar İsrail'e karşı teslimiyet içinde olduğunu gördük. Sırf İsrail'i eleştirdiği için işinden atılan rektörleri, kariyeri biten siyasetçileri, tehdit edilen sanatçıları, konuşma hakkı verilmeyen öğrencileri gördük." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"ULUSLARARASI SİSTEMİN VE KURULUŞLARIN GERÇEK YÜZÜ APAÇIK ORTAYA ÇIKTI"

Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, "Gazze'de on yıllardır bize propagandası yapılan değerler için bir turnusal olmuştur. Uluslararası sistemin ve kuruluşların gerçek yüzü apaçık ortaya çıkmıştır. Bu arada neler görmedik ki bize her fırsatta insan hak ve hürriyetlerinden bahseden ülkelerin 35 bin Gazzeli katledenlere aleni destek verdiğini gördük." dedi.

BM KENDİ PERSONELİNİ BİLE KORUMAKTAN ACİZ

Erdoğan, "Uluslararası basın kuruluşlarının İsrail'in kanını akıttığı 150 gazeteci için tek bir cümle dahi kuramadıklarını gördük BM'nin bırakın Filistinlilerinin hayatını kendi personelini bile korumaktan aciz olduğunu gördük. Daha düne kadar 'protesto hakkı kutsaldır' diyenlerin Filistin'e destek eylemlerine tahammül edemediklerini gördük." ifadelerini kullandı.

"AB, İSRAİL'E KARŞI TESLİMİYET İÇİNDE"

"Avrupa Birliği'nin ateşkes çağrısı yapamayacak kadar İsrail'e karşı teslimiyet içinde olduğunu gördük." diyen Erdoğan, "Sırf İsrail'i eleştirdiği için işinden atılan rektörleri, kariyeri biten siyasetçileri, tehdit edilen sanatçıları, konuşma hakkı verilmeyen öğrencileri gördük. Güya kendilerini özgürlükler ülkesi olarak pazarlayanların İsrail'in çıkarları söz konusu olunca birden faşizme dümen kırdıklarını gördük." şeklinde konuştu.