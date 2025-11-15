Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman köy evlerine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutu anahtar teslim töreninin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutu anahtar teslim töreninin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti.
Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutun anahtar teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti. Basına kapalı olan ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan köy evlerinde incelemelerde bulunuyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika