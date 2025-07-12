Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Terör örgütü, kendisini feshettiğini açıkladı. Dün de örgüt, aldığı kararı hayata geçirdiğini, özellikle de bir merasim yaparak silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir" dedi.

"ŞEHİTLER BAŞIMIZIN TACI"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak." dedi.

BAYRAK ASIN ÇAĞRISI

Erdoğan sözlerinin devamında ise, "Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı yaptı.