Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.
Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Roman vatandaşlarımızın, can kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Binbir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mümin Altaş