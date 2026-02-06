Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin bugün 3. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaşım yaparak "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız" dedi.

"3 YIL GİBİ KISA SÜREDE ŞEHİRLERİMİZİ İHYA ETTİK"

Erdoğan paylaşımında "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.