Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadına sahip çıktı: Selçuk ne yaptı size?

Savunma sanayinde imza attığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı hedef alanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi.

"NE YAPTI SELÇUK SİZE?"

Eskişehir'de gençlerle birlikte iftarda bir araya gelen Erdoğan, "Yatıyorlar, kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk? Neymiş, damatmış. Bunların rahmetli babası bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da aldıkları bu terbiye ile devam ediyor. İhraca yönelik çok ciddi bir potansiyel var, talepleri karşılayamıyorlar. Ve öyle bir baba ki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyor. Çünkü sen stratejik bir yatırım yapıyorsun, sana bunu hak olarak devlet veriyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar ne kadar imansız, kitapsız, kominist varsa televizyonda bunları konuşturtuyorlar. Bunlar çünkü devlet düşmanı, millet düşmanı. İşleri güçleri neymiş 'Erdoğan bunlara bol bol para vermiş'. elinize dilinize dursun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Durmadan dinlenmeden evlerine kavuşmaları için çalışıyoruz. El ve gönül birliğiyle bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Siz gençlerimizin dayanışma ruhuyla hareket ettiğini görüyorum. Gece gündüz koşturan gençliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Her birinizle gurur duyuyorum.

"DUA EDECEĞİNİZİ UMUYORUM"

Dün İstanbul'da çok önemli iki projenin törenine katıldık. İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkı sağlayacak. Ülkemizde finansal bir ekosistemin oluşumuna destek olacak. Mimarisi, çevre dostu, altyapı ve üstyapısıyla dikkatleri toplayan bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz. Emaneti bizden devraldığınızda bizleri hayırla anarak dua edeceğinizi umuyorum.

"EN UFAK BİR MOTOR SESİ DAHİ DUYMUYORSUNUZ"

Şu anda TCG Anadolu'yu benim vatandaşım kuyruğa girip geziyor. Türkiye'de böyle bir esere savunma sanayiinde sahip oluyoruz. Bunun personel sayısı 1350, belki de artacak. Birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak. Sonra Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Bayramdan sonra da bir süre daha ziyarete açık kalacak. Gemlik'teki fabrikanın yanına lityum pillerinin üretimi için tahsis edeceğiz. İşte o zaman Togg'un menzil alanı artacak. İstasyonlar zamanla artıyor. Türkiye genelinde daha fazla görüyoruz. Togg'da kalite acayip. En ufak bir motor sesi dahi duymuyorsunuz.

"SAÇMA SAPAN VAATLERLE NEFES HARCAMIYORUZ"

Kapı gıcırtısıyla dans edenlerden bu ülkeye hayır gelmez. Gençleri anlamak mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur. Gençleri sevmek demek, onlar için proje geliştirmek, hizmet etmek, gençlerin faydalanacağı eserler inşa etmek demektir. Onların siyasette önümü açmakla sorumluluk vermekle olur. Biz son 21 yılda hep öyle yaptık. Partimizin 3 dönem kuralını işleterek gençlerimizde milletvekili listelerimizde geniş yer verdik. Parlamento'yu çoluk çocukla mı dolduracaksınız diyenlere inat biz gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz. Saçma sapan vaatlere nefes harcamıyoruz. Eski Türkiye siyasetçileri gibi lafla el yükseltip, gerçekte hayatları karartmıyoruz."