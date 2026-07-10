Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kıldıktan sonra cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.