Haberler

Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kıldıktan sonra cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
İstasyonda '200 TL' skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

200 liralık benzin istedi, pompacının karşılığı mide bulandırdı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı
İsrail'in planı suya düştü: ABD, 'Trump'a suikast' istihbaratını kaale almadı

İsrail'in planı suya düştü: ABD, o istihbaratı kaale almadı
KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı

Dengeler altüst! Türkiye'nin gözbebeği projesinde kritik eşik aşıldı
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı