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Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek TİM 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
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