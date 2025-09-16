Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki istifaların nedenini tek cümlede özetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere konuştu. Erdoğan dünya ve Türkiye gündemine dair de kritik mesajlar verdi.

"CHP'DEKİ YOLSUZLUĞU GÖRÜNCE KOPMA KARARI ALIYORLAR"

Gazetecilerin, "Partinize yönelik bu ilginin ve özellikle muhalefetten adeta kaçışın nedeni nedir?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye gidenler, iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiler. Ama daha sonra gördüler ki partide rüşvet var, yolsuzluk var, irtikap var. Bütün bunlar olunca, "biz yanlış adrese gelmişiz" dediler ve kopma kararı aldılar. Ak Parti'nin içinde yıllarca böyle bir durum yaşanmadı, yaşanmıyor. Bu gerçeği gören CHP yöneticileri, bu kaçışı durdurmak için "baskı yapılıyor, tehdit ediliyorlar" gibi iftiralarda bulunmaya başladılar. Değerli arkadaşlar, 100 yıllık partiyi bir hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere bir tepkidir bu. Şu anda tablo budur. Belediye başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. Başbakanlık yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığını sürdüren bir kişiyim. Kısacası siyasetçiyim. Siyasi hayatım boyunca böyle şeylerle hamdolsun hiçbir zaman karşı karşıya kalmadım." yanıtını verdi.

"PARTİMİZE KATILIMLAR DEVAM EDECEK"

CHP'den Ak Parti'ye geçen siyasilere de değinen Erdoğan, "CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz, bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar. Bu da bizi bir yerde mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti'yi tercih ediyor. 24 yıllık tarihinde hem halkın teveccühünü kazanmış, hem de devlet yönetimindeki tecrübesini ortaya koymuş bir partiyiz. Bundan sonraki süreçte de atacağımız adımlarla, halkımızın muhabbetini kazanarak inşallah yola devam edeceğiz. Dolayısıyla muhalefetten gelen isimler için AK Parti'ye katılmak, parti değişikliğinin ötesinde temiz siyaset ile, kendini millete hizmet adamış kadrolarla buluşmak demek. Bu katılımlar bir kez daha göstermiştir ki; AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir." dedi.