Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 hükümlünün cezası kaldırıldı. Çeşitli suçlardan ceza alan kişilerin cezaları "kocama, sakatlık, sürekli hastalık" ve benzeri nedenlerle kaldırılırken listede dikkat çeken isimler yer aldı.

Erdoğan'ın affettiği isimler Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI

'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilen Mehmet Tunç'un kalan cezası, kocama hali kapsamında bulunduğu belirtilen rapor sebebiyle kaldırıldığı açıklandı.

Ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası, tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ali Kapu'nun kalan cezası, sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu belirtilen rapor sebebiyle kaldırıldı.

Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağmaya teşebbüs, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma, kasten öldürme, kamu malına zarar verme, bir adet ateşli silah ve mutad sayıdaki mermileri bulundurma suçlarından ceza alan Mustafa Şahbudak'ın kalan cezası, sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme suçlarından ceza alan Mahmut Altun'un kalan cezası, sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı belirtildi.

AF SEBEPLERİ: SÜREKLİ HASTALIK, KOCAMA VE SAKATLIK

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, zincirleme olarak bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından ceza alan Serkan Şencan'ın kalan cezası, sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı bildirildi.

Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, resmi belgede sahtecilik, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme olarak tehdit suçlarından ceza alan Mustafa Eğmen'in kalan cezası, sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı ifade edildi.

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaya teşebbüs, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, hakaret suçlarından ceza alan Süleyman Kızılkaya'nın kalan cezası, sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı açıklandı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ceza alan Abdullah Şen'in kalan cezası, sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu belirtilen rapor sebebiyle kaldırıldığı öğrenildi.

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan ceza alan Adem Kozu'nun kalan cezası, sürekli hastalık hali kapsamında olduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı duyuruldu.