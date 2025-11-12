Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı

AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 askerimizi şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Canlı yayında 20 askerimizin isimlerini tek tek sayan Erdoğan, "Her ne şekilde olsun vatanı için milletinin güvenliği için canını vermek fedakarlıkların en büyüğüdür. Olayın haberini alır almaz muhatapları ile temas kuruldu. Arama kurtarma çalışmaları suratla başladı. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş incelemeler başladı. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son şehidimizin naaşı için arama çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. 20 vatan evladını şehit verdik. Dün, 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ Zaferi'nin beşinci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağımız, ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signa-G bölgesinde düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. İsimlerini kalbimizin en mütena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden:

Yarbay Gökhan Korkmaz,

Binbaşı Nihat İlgen,

Binbaşı Serdar Uslu,

Üsteğmen Cüneyt Kandemir,

Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,

Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,

Astsubay Başçavuş Burak Özkan,

Astsubay üstçavuş Emre Altıok,

Astsubay üstçavuş Burak İbegi.

Yolcu ekibinden:

Üsteğmen Emre Mercan,

Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,

Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,

Astsubay Başçavuş İlker Aykut,

Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,

Astsubay üstçavuş Berkay Karacay,

Astsubay üstçavuş İlhan Ongan,

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,

Uzman Çavuş Cem Dolapcı ve Uzman Çavuş Emre Sayın'ı rahmetle yâd ediyorum.

Cenab-ı Allah, şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki her ne şekilde olursa olsun, vatanı için, milleti için, devletinin güvenliği için canını vermek hiç şüphesiz fedakârlıkların ve kahramanlıkların en büyüğüdür, en onurlusudur.

Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız, peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir. Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkânsız bir şükran borcumuz bulunuyor.

"OLAYIN HABERİNİ ALIR ALMAZ..."

86 milyonun her bir ferdine, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Olayın haberini alır almaz, Millî Savunma Bakanımızın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. Arama-kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla iş birliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik. Aynı gün, akşam saat 17.00 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Uçağın enkazının bulunduğu alan güvenlik amacıyla kordon altına alındı.

"SON NAAŞIMIZA YÖNELİK ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Yine dün gece, 46 kişilik kaza-kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş ve incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşımıza yönelik arama çalışmalarımız sürüyor.Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'le, ardından Gürcistan Başbakanı Sayın Kobayesi'yle telefonla görüştük.

Birlikte, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Gürcistan makamları bu süreçte en üst düzeyde gereken kolaylığı ve iş birliğini sergiliyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de aynı şekilde gerekli her türlü desteği, her türlü katkıyı veriyor.

Milletim şundan emin olsun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Gürcistan ve Azerbaycan'ın tüm imkânları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Millî Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor. Bu bilgilendirmeleri sürdürecekler.

"MİLLETİMİZDEN UYANIK OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Milletimizden; yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada, kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum."