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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, İrlanda, AB Delegasyonu ve Çek Cumhuriyeti büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, İrlanda, AB Delegasyonu ve Çek Cumhuriyeti büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri tek tek kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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