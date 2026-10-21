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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar nice zorluğun üstesinden alnımızın akıyla geldik, hiçbir zaman yılgınlık içinde olmadık. Bugün de karamsar, umutsuz değiliz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar nice zorluğun üstesinden alnımızın akıyla geldik, hiçbir zaman yılgınlık içinde olmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar nice zorluğun üstesinden alnımızın akıyla geldik, hiçbir zaman yılgınlık içinde olmadık. Bugün de karamsar, umutsuz değiliz"

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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