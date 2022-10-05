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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde, hamdolsun...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde, hamdolsun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde, hamdolsun artık kalmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde, hamdolsun artık kalmamıştır."

Kaynak: AA / Atakan Çelik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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