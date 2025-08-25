Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt Zaferi, Türk milletinin medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt Zaferi, Türk milletinin medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil; aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajını yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bundan tam 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi, milletimizin kaderini tayin eden, tarihimizin seyrini değiştiren, büyük bir dönüm noktasıdır. Bu zaferle birlikte Türk milleti, Anadolu topraklarını ebedi yurt edinme iradesini ortaya koymuş; bin yıldır süregelen köklü varlığının temelini atmıştır. Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil; aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir" ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferden ilham alarak, 'Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliği her daim muhafaza etmek ve milleti çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellef olduklarını aktaran Erdoğan, "Bu vesileyle, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
