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Erdoğan, Göçebe Oyunları için Bişkek Arena'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni’nin gerçekleştirileceği Bişkek Arena’ya geçmek üzere otelden çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nin gerçekleştirileceği Bişkek Arena'ya geçmek üzere otelden çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkentinde konakladığı Sheraton Bişkek Otel'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunlarının açılış törenine katılmak üzere Bişkek Arena Stadyumu'na doğru yola çıktı. Açılış töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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