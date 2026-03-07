Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgedeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayi başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı