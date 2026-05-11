Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Belçika ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Belçika arasında ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda önemli iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, tam üyelik sürecine kadar geçecek dönemde Gümrük Birliği'nin günün şartlarına uygun şekilde güncellenmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını kaydetti. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma girişimlerine katılımının ortak menfaat gereği olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası diplomatik girişimlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31'e ev sahipliği yapılacağını belirtti. Erdoğan, Belçika ile önemli iş birliği alanlarından birinin de yeşil enerji dönüşümü olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da ön sıralarda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Belçika Kraliçesi Mathilde'in Türk iş çevreleriyle gerçekleştirdiği temaslardan somut sonuçlar alınmasını temenni etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı