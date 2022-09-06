Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı Bosna Hersek'e gitti Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 10.50'de, Balkan turunun ilk durağı Bosna Hersek'e hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 10.50'de, Balkan turunun ilk durağı Bosna Hersek'e hareket etti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Bosna Hersek'e gitti. Politika Kaynak: AA / Mümin Altaş Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı Politika Haberler

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