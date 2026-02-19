Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinenin yeni üyelerini kabul etti.

ERDOĞAN, KÜLLİYE'DE GÜRLEK VE ÇİFTÇİ'Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme sonrasında basına herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Kaynak: Haberler.com
