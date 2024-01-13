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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. Görüşmede terörle mücadele operasyonları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon bir görüşmesi gerçekleştirdi.

İLK OLARAK BAHÇELİ'Yİ ARADI

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmede Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

AKŞENER İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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