Erdoğan, Astana'da Tokayev tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıllık aranın ardından geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi katılmak üzere geldiği başkent Astana'da bulunan Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılama kıtasını selamladıktan sonra iki ülke milli marşları okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti.

İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek

Erdoğan ve Tokayev, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ardından Erdoğan, Tokayev ile anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye - Kazakistan İş Forumu Kapanışı programları yanı sıra Alem.al yapay zeka merkezi ziyareti ve akşam resepsiyona katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca Kazakistan'ın Gaziantep Nurdağı'nda yaptırdığı okulun açılış törenini de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana temaslarını tamamlayarak Türkistan'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan temaslarında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı