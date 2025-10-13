Haberler

Erdoğan, Mısır'da BAE Veliaht Prensi ile Görüştü

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi' dolayısıyla bulunduğu Mısır'da Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mansur bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti. Kabulde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
