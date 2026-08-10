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Erdoğan: AB adımları hepimizin menfaatine

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avusturya Şansölyesi Christian ile görüşmede) Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avusturya Şansölyesi Christian ile görüşmede) Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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