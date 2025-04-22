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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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