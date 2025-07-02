Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün gönderdiği telgrafı paylaştı: Bu ülkeyi kuran esas irade budur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün gönderdiği telgrafı paylaştı: Bu ülkeyi kuran esas irade budur
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Skandal bir karikatüre imza atan sözde mizah dergisi Leman'a sahip çıkan CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis açılışı için gönderdiği telgrafı paylaşıp "Bu ülkeyi kuran esas irade budur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa'yı resmeden Leman dergisine "Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem" diyerek sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis açılışı için gönderdiği telgrafla yüklendi.

"MÜPTEZELLERİN AVUKATLIĞINI ÜSTLENMEDEN ÖNCE..."

"Bin yıldır İlahi Kerimetullah'ın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz" diyen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel'e sözde karikatür üzerinden Peygamber Efendimize saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını üstlenmeden önce bahsettiğim telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün gönderdiği telgrafı paylaştı: Bu ülkeyi kuran esas irade budur

"BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR"

Daha sonra telgrafın orijinal halini sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, "Bugün güncel tartışmalara ışık tutması için Türkiye'nin nasıl kurulduğunu, hangi temeller üzerine inşa edildiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl açıldığını bilmeyenlere 1920 tarihli bu telgrafı özetleyerek ve sadeleştirerek bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu ülkeyi kuran esas irade budur. Türkiye işte bu telgrafta vücut bulan hassasiyetleri korumak, yaşatmak, yüceltmek, her türlü saldırı karşısında bu değerleri muhafaza ve müdafaa etmek, nihayetinde de istikbale güçlü bir şekilde taşımak için kurulmuştur. İslam'la müşerref olduğumuz günden beri kurulan devletlerimizin üzerinde yükseldiği değerler manzumesi işte bunlardır. Elhamdülillah Müslüman'ız, Muhammed ümmetindeniz. Bin yıldır ilay-ı kelimetullahın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz" notunu düştü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam

Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.