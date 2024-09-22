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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul ederek Türkiye ile Arnavutluk'un ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı ve İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı durulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesi gerektiğini de belirterek, dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail'in durmaya mecbur kalacağını söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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