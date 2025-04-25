Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü programı öncesinde yapıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı. - İSTANBUL