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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama anında Erdoğan'ın Alman mevkidaşına "Naber, how are you?" demesi dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in üç günlük Türkiye ziyaretinin son durağı Ankara... Cumhurbaşkanı Steinmeir, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Steinmeier, Erdoğan tarafından törenle karşılandı.

"NABER, HOW ARE YOU?"

Steinmeier'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan'ın aracından inan Steinmeier'i "Naber, how are you?" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

MASADA NELER VAR?

Almanya Cumhurbaşkanı'nın görüşmede Türkiye ve Almanya arasındaki kültürel bağların gücünü öne çıkarması bekleniyor. Bu doğrultuda Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyareti heyetine 1960'larda Almanya'ya işçi olarak göçen Berlinli döner ustası Arif Keleş'i de kattı. Steinmeier'e Türkiye ziyaretinde Maliye Bakanı Christian Lindner ve Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz da eşlik ediyor. Almanya siyasetinde ise Steinmeier'e "Demokrasi ve insan hakları konusunda Erdoğan'a karşı güçlü pozisyon al" çağrısı yapılıyor.

ERDOĞAN'IN GÜNDEMİ İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele almayı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekleri değerlendirmeyi planladığı bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (19)

mardinli yiğit:

Alman Cumhurbaşkanı: Efendiler, o bindiğiniz makam arabalarınız var ya, hah işte onları biz yapıyoruz !!

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Hek Tor:

Aslında sorulacak ilk soru ''Kaç TANE korumayla geldiniz? - How MANY bodyguards did you come with?'' olmalıydı bence...

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Yusuf ODEMIS:

Aferin onlara.. Bize hizmet etmeleri gerektiğini geçte olsa anlamışlar

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mardinli yiğit:

yusıf; sen onlara hizmet ediyorsun :))

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Hek Tor:

@Yusuf ODEMIS... Ama en azından hem ''Türkler, en iyi bildikleri işi yapıyorlar, taş taşıyorlar'' diye aşağılayıp hem de bu lafa karşı ÖDÜL niyetinde hala maden arama ruhsatı almıyorlar diii mi?

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Hayri:

Sarayı görünce kıskançlıktan çatlamıştır kıskanma ne olur çalış seninde olur hans baba

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sade vatandaş:

orada öyle şeyler yaptığında sessiz kalıp izleyen insan yok başkanlarına bindiği otobüsün dolmuşun bile hesabını soruyorlar burası gibi hacıbaba tekkesi değil

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HALİS ER:

adamlar hava alanı yapamadılar saray onların neyine

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Gelir Geçer Her şey:

Vay be biz artık büyük abi gibi olduk. Yakında bizim liderimiz onlarınkine naber la diye hitap eder, kulaklarını da çeker gerekirse emir de verir. Onun için dünya bizi kıskanıyor. Biz üç öğün kuru ekmek de yeriz çöpten yiyecek de toplarız ama bizim liderimiz onlarınkine hava atsın. Bu bize yeter. Onların liderlerinin bizim liderimizinki gibi sarayları yok. Ohhh canıma deysin

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Mengele:

Para her zaman aga yapar degerin yüksek olur paran yoksa boynun egik kalir almanlara helal olsun türk dönerini dünyaya tanitarak kendi ürünleri yaptilar islerini biliyorlar döner artik bizim degil sakin gururlanmayin

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