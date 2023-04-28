Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ına gurban Adana" sözleri sonrası Bahçeli'ye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında "Allah'ına gurban Adana" ifadesini kullandı. Bu sözler sonrası Bahçeli'ye dönen Erdoğan, "Bayılıyorlar buna, Allah'ına gurban deyince" dedi.

Adana'da her gün 100 bin aracın geçiş yapmasına imkan sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete girdi. Türkiye'nin 4. en uzun köprüsünün açılışına Cumhurbaşkanı canlı bağlantı ile katıldı.

"ALLAH'INA GURBAN ADANA"

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde "Allah'ına gurban Adana derken, şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAYILIYORLAR BUNA"

Bu sözler sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dönen Erdoğan, "Bayılıyorlar Allah'ına gurban deyince" dedi ve güldü.