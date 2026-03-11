Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyonist katliam şebekesinin, 'elin taşıyla, elin kuşunu vurma' oyununa kesinlikle gelmemeliyiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, dün TBMM Genel Kurulu'nun kapalı oturumda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve bölgedeki gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdiğini hatırlattı.

Savunma sanayisi alanındaki yatırımlar ve bölgesel krizlere ilişkin videonun izletilmesinin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da 'bu Şii'dir, bu Sünni'dir, bu Türk'tür, bu Kürt'tür' diye hiçbir zaman bakmadık ve bakmıyoruz. Bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii, Sünni değil, sadece insan var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ve dünyada haksızlığa uğrayan, mağdur edilen, sıkıntı çeken kim varsa yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, daha önce Irak'ta, kıtlıkla boğuşan Somali'de, Suriye'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Sudan'da, Lübnan'da, Yemen'de, Libya'da ve çok sayıda ülkede bunu yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Irk, mezhep, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz. Daha önce de söyledim, bugün üzerine basarak tekrar ediyorum, bizim 'Sünnilik, Şiilik' gibi bir dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var, o da İslam. Hangi ırktan olursak olalım, bizi bütünleştiren, ortak paydamız yine İslam. Mezheplerimizden, kökenlerimizden önce hepimiz insanız ve Müslümanız. Hazreti Ali bizim, Hazreti Ömer de bizim, Hazreti Osman bizim, Hazreti Hasan ve Hüseyin de bizimdir. Hazreti Aişe validemiz bizim, Hazreti Zeynep annemiz de bizimdir. Özellikle bu dönemde 'bir annenin çocukları' anlamına da gelen ümmet kavramının temsil ettiği manaya daha sıkı sarılmamız gerekiyor."

Son günlerde sosyal medyada mezhepçiliğin körüklendiğini, asırlık tartışmaların yeniden ısıtılmak istendiğini söyleyen Erdoğan, savaşın bir cephesi olarak gördükleri bu tehlikeli tartışmalara karşı hem milleti hem de bölgedekileri dikkatli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menşei bundan 13-14 asır öncesine uzanan muhataralı meselelerin bugün tekrar gündeme getirilmesi asla tesadüf değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayacağız"

Kardeşlik hukukuna zarar veren tartışmalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Şiilerin ve Sünnilerin, Arapların, Türklerin, Kürtlerin, Farsların bütün farklılıklara rağmen yüzlerce yıldır bir arada yaşadığını belirtti.

Erdoğan, çatışmalar ve savaşlar bittikten sonra da yine bir arada barış içinde yaşanılacağını, aynı coğrafyanın ve kaderin paylaşılmaya devam edileceğini vurguladı.

Bölge halklarının, mağduru oldukları çatışmanın daha büyük yaralar açmasına müsaade etmemesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyonist katliam şebekesinin, 'elin taşıyla, elin kuşunu vurma' oyununa kesinlikle gelmemeliyiz. İran'a saldırılar devam ederken, aralarında kimi eski İsrailli yöneticiler ile ücreti mukabilinde tetikçilik yapan kiralık kalemlerin de olduğu belli çevreler, ülkemizle ilgili çeşitli iddialarda bulunmuşlardır. Akıllarınca liste yapan bu aklı evvellere şunu açık açık söylemek isterim, düğmeye basılmışçasına eş zamanlı olarak uluslararası medyaya servis edilen bu hezeyanların amacını ve hedefini biz çok iyi biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından sistemli şekilde yürütülen kampanyaların ardındaki asıl niyetin de gayet farkındayız. Allah'ın izniyle, biz bu toprağa ve bu oyuna kesinlikle düşmeyeceğiz. Sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayacağız. Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet sıradan bir millet değildir. Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a, İstiklal Harbimize, Çanakkale Zaferimize baksın."

(Sürecek)