Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileri, enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması -Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması -Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu. (4) AA / Muhammet Fatih Demirci - Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileri, enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir' - Haberler

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