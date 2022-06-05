Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileri, enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileri, enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması -Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

-Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu. (4)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Politika

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