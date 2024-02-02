Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimleri işaret ederek "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaptı. "Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizin asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah Bursa'mıza bir kez daha geldiğimizde bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bursa altyapı ve üstyapısıyla Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor.
"KONU ESER VE HİZMETSE ÜSTÜMÜZE KİMSEYİ TANIMAYIZ"
Erdoğan, "Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları, hiçbir projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız.
Her ki bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia esiyorsa buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz" dedi.
AK PARTİ'NİN BURSA İLÇE ADAYLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
- Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Kamil Turhan
- Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz
- Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık
- Harmancık Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş
- İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban
- İznik Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta
- Karacabey Belediye Başkan Adayı Ali Özkan
- Keles Belediye Başkan Adayı Ali Doğru
- Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol
- Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer
- Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Beygirci
- Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak
- Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır
- Orhangazi Belediye Başkan Adayı Bekir Aydın
- Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar
- Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın
- Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz