Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimleri işaret ederek "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaptı. "Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizin asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah Bursa'mıza bir kez daha geldiğimizde bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bursa altyapı ve üstyapısıyla Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor.

"KONU ESER VE HİZMETSE ÜSTÜMÜZE KİMSEYİ TANIMAYIZ"

Erdoğan, "Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları, hiçbir projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız.

Her ki bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia esiyorsa buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz" dedi.

AK PARTİ'NİN BURSA İLÇE ADAYLARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.