Cumhurbaşkanı Erdoğan açılan pankartı okudu, tüm salon coşkuya kapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na partililer yoğun bir ilgi gösterdi. Tribünlerin hıncahınç dolduğu organizasyonda, partililerin açtığı pankartlar dikkat çekti. Erdoğan'ın bir pankartta yazan sloganı okumasıyla salonda büyük bir coşku oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda salon hıncahınç dolarken, partililer sürekli pankartlar açıp tezahüratlarda bulundu.

SALONDA BÜYÜK COŞKU OLUŞTU

Partililer tarafından açılan pankartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Erdoğan'ın okuduğu bir pankart sonrası salonda büyük bir coşku oluştu.

"DİK DUR EĞİLME AK GENÇLİK SENİNLE"

"Canımız feda olsun al bayrak ve vatana, Reis tüm soysuzları gönder Yunanistan'a" yazılı pankartı okumasının salonda hep bir ağızdan "Dik dur eğilme AK Gençlik seninle" yükseldi.