Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Shaheen ile Cumhurbaşkanlığı'nda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen ile bugün Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.