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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABB Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABB Başkanı Yavaş'ı kabul etti
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YAVAŞ: ANKARA’MIZA GÖSTERDİKLERİ YAKIN İLGİ DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUMABB Başkanı Mansur Yavaş, Beştepe’de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.

YAVAŞ: ANKARA'MIZA GÖSTERDİKLERİ YAKIN İLGİ DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

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